أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

وقال ريزنيشنكو في منشور عبر موقع "تليجرام" الالكتروني، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - "شنت القوات الروسية سبع هجمات وأطلقت أكثر من 50 قذيفة على البلدات والقرى الهادئة. وقد أرهب الروس منطقة نيكوبول طوال الليل. وضربوا ثلاثة بلدات فيها هي نيكوبول وتشيرفونوهريفكا ومارانيتس بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS وصواريخ الجراد، بينما لم يتم حتى الآن تسجيل وفيات أو اصابات من جراء الهجوم.

وأضاف المسئول الأوكراني: في نيكوبول، لُحقت أضرار بعشرات من الشقق والمبانى الخاصة ومبانى المرافق والمبانى الادارية ومتجر وخطوط كهرباء. كما اندلع حريق نتيجة القصف وقام رجال الإطفاء بالفعل بإطفاء النيران. أما في احدى البلدات، تضرر أكثر من 10 منازل خاصة ومباني زراعية وخطوط كهرباء.