أمين سر منظمة التحرير يبحث مع مسئول أممي آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية

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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم /الثلاثاء/، مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر التطورات الميدانية والسياسية في فلسطين.



وأطلع الشيخ - خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه برام الله - المبعوث الأممي على الاعتداءات الوحشية اليومية لجيش الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، والاستمرار في اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل الأبرياء، كما حصل يوم أمس مع الطفلة جنى زكارنة في جنين.



وطالب الشيخ الأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه، وفق القانون الدولي.