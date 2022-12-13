أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في التعاملات المسائية تذبذبا واضحا، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام وفي بعض أوقات التداول يصل إلي 1700 جنيها للجرام ، وفيما يلي ملخص أسعار الذهب الآن



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

وعيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

ويترقب المستهلك حركة الذهب في مصر بشكل مستمر، ويراقب سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية يوم الاربعاء القادم والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب على المعدن الثمين في البورصة العالمية.

سعر الذهب العالمي تحرك في قناة سعرية تراوحت بين 1775 إلى 1810 دولار للأونصة على مدار جلسات هذا الأسبوع، مع ترقب من أسواق المعادن الثمينة لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بأن يخفف "الفيدرالي" وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

ويترقب السوق الأمريكي هذا الأسبوع إعلان نتائج قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ومخزونات الخام الأمريكي أيضا، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة في حركة الذهب عالميًا هذا الأسبوع، بحسب "سام جولد".

وأشارت إلى أنه من المرتقب إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الصيني وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.