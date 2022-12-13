أسعار الذهب تغلق عند 1700 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في التعاملات المسائية تحرك لمستوى 1700 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وفيما يلي ملخص أسعار الذهب الآن بختام تداولات اليوم.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1457 جنيها عيار 21 سجل 1700 جنيه وعيار 24 سجل 1947 جنيها الجنيه الذهب 13600 جنيها.

ويترقب المستهلك حركة الذهب في مصر بشكل مستمر، ويراقب سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية يوم الاربعاء القادم والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب على المعدن الثمين في البورصة العالمية.

سعر الذهب العالمي تحرك في قناة سعرية تراوحت بين 1775 إلى 1820 دولار للأونصة على مدار جلسات هذا الأسبوع، مع ترقب من أسواق المعادن الثمينة لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بأن يخفف "الفيدرالي" وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

ويترقب السوق الأمريكي هذا الأسبوع إعلان نتائج قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ومخزونات الخام الأمريكي أيضا، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة في حركة الذهب عالميًا هذا الأسبوع. ومن المرتقب إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الصيني وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.