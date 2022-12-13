أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.. عيار 21 يسجل 1650 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكافة الأعيرة المتداولة فى السوق المصرى، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

وعيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

يترقب المستهلك حركة الذهب في مصر بشكل مستمر، ويراقب سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية يوم الاربعاء القادم والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب على المعدن الثمين في البورصة العالمية.

وأكدت سام جولد للمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب عالميًا هذا الأسبوع سجلت صعود طفيف إذ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 1810.70 دولار للأونصة بختام جلسات الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.1% بختام جلسات التداول الأسبوعي، وذلك عقب بيانات أمريكية كشفت أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل ارتفاع بنحو 0.3% في نوفمبر 2022 على أساس شهري بما يتجاوز التوقعات عند 0.2%.

وأشارت، إلى أن سعر الذهب العالمي تحرك في قناة سعرية تراوحت بين 1775 إلى 1810 دولار للأونصة على مدار جلسات هذا الأسبوع، مع ترقب من أسواق المعادن الثمينة لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بأن يخفف "الفيدرالي" وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

ويترقب السوق الأمريكي هذا الأسبوع إعلان نتائج قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ومخزونات الخام الأمريكي أيضا، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة في حركة الذهب عالميًا هذا الأسبوع، بحسب "سام جولد".

وأشارت إلى أنه من المرتقب إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الصيني وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.