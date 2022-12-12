نادى مستشارى النيابة الإدارية يكرم أعضاءه من حفظة القرآن الكريم وأسرهم.. صور

أقام نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، ومن خلال اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، حفل تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عام 2022.

وجاء الاحتفال تحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وبحضو كلٍ من المستشارة / فهيمة الحكيم، المستشار محمد عبد الكريم غريب، المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية و المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وشكر حرصهم على التواجد في مثل تلك المحافل، وأكد على استمرار مثل ذلك التكريم من قبل النادي كتقليد سنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وذويهم.

ومن جانبه ألقى المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، وأعرب عن سعادته بالتواجد بين كوكبة من العلماء والقامات الدينية المتفردة، و على رأسهم الوزير مختار جمعة - وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كذلك وجه الشكر للمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي، على مجهوده الكبير في تنظيم الحفل و خروجه بصورة مشرفة، كما رحب بالحضور من المستشارين وذويهم، وأكد على ضرورة الاهتمام بمثل هذه المسابقات.

كما ألقى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة حيا فيها الحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم، مؤكداً على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، وأنهى الكلمة بالمساهمة في مكتبة النادي بكتب وموسوعات قيمة تساهم في تنمية الوعي الفكري والديني لأهمية ذلك لتبيان الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة.

كما ألقى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة شكر فيها الحضور الكريم، وأثنى على مثل تلك المحافل التي تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، وأعلن سيادته إهداء العشرة الأوائل نسخًا كاملة من الموسوعات والكتب الدينية القيمة هدية لأولئك المتميزين في هذه المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.