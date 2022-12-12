مبيعات محلية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة والتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه بعد تنفيذ صفقة على سهم مصرف أبو ظبي الإسلامى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 14439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2479 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 17259 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 5936 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4009 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3567 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصر للفنادق، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر لعدد 30.4 مليون سهم بقيمة 541.1 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.64 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.645 مليون وثيقة.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 2 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.09% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والمجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة مليون سهم، 4.2 مليون سهم، 180 سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا 352 مليون سهم، 13.1 ألف سهم، 104 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 138 ألف سهم، مليون سهم، 2078 سهم، 12.8 ألف سهم، 902 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، 1.12 مليون سهم، 41.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 68.4 ألف سهم.

في سياق آخر قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن شركة تنمية الريف المصري، وافقت على إقامة مزرعة لتربية وتسمين الماشية والأغنام ضمن مشروع الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي المرخص للشركة به ضمن أغراضها بقطعة الأرض التي تم تخصيصها لصالح الشركة، والبالغ مساحتها 5138,63 فدان بمنطقة غرب المنيا بمحافظة المنيا.