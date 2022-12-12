كيف تتسبب الأمراض النفسية فى الإصابة بأمراض الأمعاء؟

كتبت رانيا عامر

الاكتئاب يؤثرعلى كل أعضاء الجسم، ومن المؤكد أن الحالة النفسية، والعصبية الذي يعاني منها الأشخاص تؤثر علي الأمعاء الخاصة بهم، وفقًا لما نشرته صحيفة لينتا.رو.

وفي ذات السياق اكتشف فريق من علماء مركز أوبنهايمر لبيولوجيا الأعصاب والإجهاد في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس، تأثير الاكتئاب في الأمعاء.ورغم اعتبار الاكتئاب مرضا نفسيًا، إلا أنه يؤثر في أعضاء الجسم الأخرى أيضًا.

الاكتئاب في بداية مرحلة البلوغ يهدد بخطر الإصابة بمرض لا دواء له بنسبة 73%،

وقد تمكن الباحثون في دراستين من تحديد 13 مجموعة من البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ترتبط بخطر إصابة البالغين بالاكتئاب ،وجدت لدى 1054 متطوعا خضعوا لفحص الاكتئاب، وتحليل البراز لتحديد أنواع البكتيريا في أمعائهم.

كما اوضح الباحثين، أن عدد الميكروبات المعوية لدى المصابين بالاكتئاب في معظم الحالات كان منخفضا، ولكن بعض مجموعات البكتيريا مثل Sellimonas و Eggerthella كانت موجودة بأعداد كبيرة،وبهذه الطريقة أثبت العلماء وجود علاقة بين الاكتئاب والتغيرات المعوية.

وايضا يشير الباحثون، إلى أنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن وجود علاقة مباشرة بين الاكتئاب،وتغيرات ميكروبيوم الأمعاء، كما انه من الصعب تحديد العلاقة السببية، لأن الاكتئاب أحيانا يسبب مشكلات في التغذية، والنظام الغذائي هو عامل اساسي في تكوين بكتيريا الأمعاء.



ولكن أثبتت التجارب، أن اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء يؤدي فعلا إلى ظهور الاكتئاب، فسوف يصبح أساسا لطرق جديدة في علاج الاضطرابات النفسية.