اليوم السابع
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ضبط 4 طلاب قائمين على تصوير ألعاب خطرة بالمدارس

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:32 م
ضبط 4 طلاب قائمين على تصوير ألعاب خطرة بالمدارس حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إدارة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، للاهمال والتقاعس عن متابعة سلوك الطلبة وذلك لحدوث إصابة نجله (طالب بذات المدرسة) بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم نظراً لقيامه وبعض زملائه بتصوير مقطع فيديو لمحاكاة إحدى الألعاب المنتشرة بين أوساط طلاب المدارس وتنفيذها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج واتهم زملائه بالتسبب فى حدوث إصابته.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد عدد (4) من زملائه المشتركين فى ارتكاب الواقعة .. وباستدعائهم وسؤالهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على سبيل اللهو والمزاح وبث مقطع الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وباستدعاء مدير المدرسة المشار إليها وسؤاله أقر بصحة الواقعة على سبيل المزاح فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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