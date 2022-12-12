شراكة بين New Era Education و Bloom الإمارات لافتتاح مدرسة Uppingham فى نيو جيزة بالقاهرة

أعلنت شركة New Era Education اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع نيو جيزة للتنمية وشركة بلووم للتعليم Bloom Education ، إحدى شركات بلووم القابضة بالإمارات Bloom UAE عن افتتاح فرع واحدة من أعرق المدارس البريطانية والأعلى تقييما Uppingham School فى القاهرة، لتقدم خدماتها التعليمية المتطورة والمتميزة للصفوف الدراسية K-12 على أن يتم إفتتاحها في سبتمبر 2024 .

تقدم الدراسة في Uppingham فرصة للطلاب المصريين للاستفادة من تعليم دولي حقيقي، طبقا لنظام دبلوم البكالوريا الدولية IB و A Levels ، وهي مجموعة من المناهج والمؤهلات المعترف بها دوليًا والمطلوبة للالتحاق بالعديد من الجامعات المرموقة وتزيد من فرصهم فى التفوق والتميز نظرا لتمتعهم ليس فقط بنوعية وجودة التعليم ، بل بقيم واخلاق وسلوكيات مدرسة Uppingham العريقة ، مع الإستفادة من الثروة التاريخية والثقافية المصرية.

يقام المشروع على مساحة 10 أفدنة في كومباوند " نيو جيزة" غرب القاهرة الذى يعد واحدا من أرقى التجمعات السكنية فى منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد ، وتقدم المدرسة التى يتم إفتتاحها فى العام 2024 خدمات تعليمية بجودة استثنائية لتلبية طموح الأسر المصرية في التعليم، وستحتوي على أحدث المرافق التعليمية والرياضية

يبلغ حجم الإسثمارات فى المشروع مايقرب من 1.5 مليار جنيه، وتصنف المدرسة ضمن أكبر المشروعات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في مصر.

تأسست New Era Education عام 2018 بهدف تقديم خدمات تعليمية وإدارة المدارس على مستوى عالمي ، من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية عالية الجودة إلى القاهرة.

تأسست مجموعة مدارسUppingham العريقة عام 1584 فى بريطانيا ومنذ ذلك الحين تعمل المدرسة على تقديم تعليم لطلابها والتطوير والإهتمام بآفاق المستقبل، و من المقولات الخالدة للسيد / إدوارد ثرينج، الذى يعد واحدا من أشهر مدير المدرسة في العصر الفيكتوري وعلامة فى تاريخ التعليم فى بريطانيا : "يجب منح الطلاب الفرصة للنجاح في أي مجال من مجالات الحياة" وكان ثرينج رائدًا في إدخال الموسيقى والرياضة والترفيه في الحياة المدرسية ونظام التعليم فى بريطانيا ، واليوم ... تحت قيادة الدكتور / ريتشارد مالوني، تظل فلسفة ورؤية "ثرينج" الشاملة في قلب Uppingham ، وتعد المدرسة طلابها للنجاح في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وتشجعهم على أن يكونوا قوى إيجابية ومبدعة لصالح مجتمعاتهم.

ومن جانبه ، قال الدكتور /تامر تمام، رئيس مجلس إدارة ومؤسس New Era Education : " سعداء جدا بهذه الشراكة وبالإعلان عن افتتاح مدرسة Uppingham في مصر، إحدى أفضل المدارس البريطانية التي تقدم خبرة عالمية وأعلى معايير التعليم ، وأضاف تمام :" نعتبر إعلان اليوم خطوة هامة لنا فىNew Era Education وبداية لتغيير وجه التعليم البريطانى فى مصر وتمكين مجتمعنا والجيل الجديد لمواجهة التحديات التعليمية الجديدة و مواجهة المستقبل، ونعتقد أنه من خلال هذه الشراكة القوية والموقع الاستراتيجي لحرم ومبانى المدرسة ، جنبًا إلى جنب مع الجودة المتوقعة للخدمات التي سنقدمها لطلابنا، سيكون لدينا تأثير كبير على المشهد التعليمي في مصر".

وقال الدكتور /ريتشارد مالوني، مدير مدرسة Uppingham : "بصفتنا مدرسة تاريخية مكرسة لتقديم تعليم يواكب العصر، يسعدنا ويشرفنا أن نفتتح فرعًا للمدرسة في واحدة من أكبر وأهم المدن في الشرق الأوسط، وبالشراكة مع New Era Education ستوفر المدرسة عددًا لا يحصى من الفرص للطلاب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وجنبًا إلى جنب مع شركائنا، ستكون مدارسUppingham الدولية رائدة في تحديد رؤية تعليمية للقرن الحادي والعشرين".

وقد أقيم حفل التوقيع بين الشركاء عند سفح أهرامات الجيزة العظيمة، على بعد أمتار قليلة من الموقع الاستراتيجي لحرم المدرسة فى "نيو جيزة".