سقوط 35 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 35 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 35 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 11 سلاحا ناريا، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر.
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.
سقوط 35 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها بالقليوبيةالإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:21 ص
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 35 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
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