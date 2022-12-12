رسميا.. محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب بتعيين خبير خاص لـ"وثائق مارالاجو"‏

نهال أبو السعود

رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للطعن في وصول ‏الحكومة إلى المواد التي تمت مصادرتها من منتجعه مارالاجو، في إشارة إلى النهاية الرسمية لنزاع ترامب ‏القانوني الذي دام شهورًا في أعقاب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله.‏

وفقا لسي ان بي سي، جاء أمر القاضي بعد أربعة أيام من رفض ترامب استئناف حكم المحكمة العليا الذي ‏ألغى تعيين خبير خاص لمراجعة آلاف العناصر التي أخذها وكلاء اتحاديون خلال مداهمة مقر إقامة ‏ترامب في فلوريدا في 8 أغسطس.‏

وقّعت القاضية أيلين كانون على أمر من صفحة واحدة برفض القضية لعدم الاختصاص القضائي، الأمر ‏الذي تم تقديمه في المحكمة الجزئية الأمريكية في ويست بالم بيتش، وأنهى أيضًا جميع جلسات ‏الاستماع والمواعيد النهائية والطلبات التي كانت لا تزال معلقة في القضية، ويتضمن ذلك جهود ترامب ‏للحصول على نسخة غير منقوصة من إفادة أمر التفتيش التي تم استخدامها لمعاقبة المداهمة.‏

وكشفت مداهمة مارالاجو عن أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية، وعثر فريق استأجره ترامب على ‏المزيد من السجلات المصنفة خارج المنتجع، وفي الشهر الماضي عين المدعي العام ميريك جارلاند ‏مستشارًا خاصًا للإشراف على تحقيق جنائي جارٍ في إزالة ترامب لمئات الوثائق من البيت الأبيض.‏

حكمت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة في 1 ديسمبر ‏بأنه لا ينبغي أن تعين كانون الخبير الخاص، وكتبت أنها "مارست بشكل غير لائق" توسعًا في اختصاصها.‏

وقرأ رأي اللجنة التي ضمت قاضيين: "مطلوب استبعاد الإجراء بأكمله.. القانون واضح، لا يمكننا كتابة ‏قاعدة تسمح لأي شخص صدر بحقه أمر تفتيش بمنع التحقيقات الحكومية بعد تنفيذ الأمر، ولا ‏يمكننا كتابة قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك"‏.

منحت اللجنة الرئيس السابق أسبوعًا واحدًا لطلب وقف حكمها من خلال تقديم استئناف إلى الدائرة ‏بكامل هيئتها أو إلى المحكمة العليا الأمريكية. ولم يتقدم محامو ترامب باستئناف.‏