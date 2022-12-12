رسميا.. محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب بتعيين خبير خاص لـ"وثائق مارالاجو"‏

رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للطعن في وصول الحكومة إلى المواد التي تمت مصادرتها من منتجعه مارالاجو، في إشارة إلى النهاية الرسمية لنزاع ترامب القانوني الذي دام شهورًا في أعقاب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله.
وفقا لسي ان بي سي، جاء أمر القاضي بعد أربعة أيام من رفض ترامب استئناف حكم المحكمة العليا الذي ألغى تعيين خبير خاص لمراجعة آلاف العناصر التي أخذها وكلاء اتحاديون خلال مداهمة مقر إقامة ترامب في فلوريدا في 8 أغسطس.
وقّعت القاضية أيلين كانون على أمر من صفحة واحدة برفض القضية لعدم الاختصاص القضائي، الأمر الذي تم تقديمه في المحكمة الجزئية الأمريكية في ويست بالم بيتش، وأنهى أيضًا جميع جلسات الاستماع والمواعيد النهائية والطلبات التي كانت لا تزال معلقة في القضية، ويتضمن ذلك جهود ترامب للحصول على نسخة غير منقوصة من إفادة أمر التفتيش التي تم استخدامها لمعاقبة المداهمة.
وكشفت مداهمة مارالاجو عن أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية، وعثر فريق استأجره ترامب على المزيد من السجلات المصنفة خارج المنتجع، وفي الشهر الماضي عين المدعي العام ميريك جارلاند مستشارًا خاصًا للإشراف على تحقيق جنائي جارٍ في إزالة ترامب لمئات الوثائق من البيت الأبيض.
حكمت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة في 1 ديسمبر بأنه لا ينبغي أن تعين كانون الخبير الخاص، وكتبت أنها "مارست بشكل غير لائق" توسعًا في اختصاصها.
وقرأ رأي اللجنة التي ضمت قاضيين: "مطلوب استبعاد الإجراء بأكمله.. القانون واضح، لا يمكننا كتابة قاعدة تسمح لأي شخص صدر بحقه أمر تفتيش بمنع التحقيقات الحكومية بعد تنفيذ الأمر، ولا يمكننا كتابة قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك".
منحت اللجنة الرئيس السابق أسبوعًا واحدًا لطلب وقف حكمها من خلال تقديم استئناف إلى الدائرة بكامل هيئتها أو إلى المحكمة العليا الأمريكية. ولم يتقدم محامو ترامب باستئناف.
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