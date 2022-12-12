رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر الــ39 للمنظمة العربية للمسئولين عن القبول

الغربية مصطفى عادل

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم وبرفقته الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمؤتمر الــ39 الذى تنظمه المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية بعنوان " بعنوان القبول والتسجيل: الواقع والطموح والتحديات "، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة 12- 15 ديسمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.

أشاد الدكتور محمود ذكى بأهمية دور المؤتمر باعتباره فرصة لالتقاء خبراء ومسؤولي القبول والتسجيل في الجامعات العربية لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث الاستخدامات التكنولوجية في مجال القبول والتسجيل فضلا عن تعزيز التبادل الطلابى بين الجامعات وتطوير البرامج الأكاديمية.

من جانبه أضاف الدكتور محمد حسين أن المؤتمر يتناول أيضا الإرشاد النفسى والأكاديمى للطلاب بالجامعات وتدريب وتأهيل العاملين بقطاعات شئون الطلاب ويتيح الفرصة للتواصل وتبادل الاستشارات والخبرات بين الجامعات.