رئيس جامعة دمياط يفتتح ماراثون للدراجات تنظمه كلية التربية الرياضية

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة ماراثون الدراجات الذى ينظمه قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية، حيث رافقه الدكتور محمود إبراهيم المتبولى عميد كلية التربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وانطلق ماراثون الدراجات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من أمام مبنى الإدارة العامة وبلغت مسافة السباق 20 كيلو متر داخل مدينة دمياط الجديدة وانتهى الماراثون أمام مبنى الإدارة العامة واستغرق السباق 45 دقيقة بوصول أول متسابق، كما تم تكريم المراكز الأولى للطلبة وهم :

المركز الأول الطالب معاذ وائل أبو حلاوة

المركز الثانى الطالب طارق سامح محمد

المركز الثالث الطالب محمد ياسر عاشور

المركز الرابع فارس محمد شاهين

كما تم تكريم أول ثلاثة مراكز للطالبات وهن:

المركز الأول أمنية هشام فرج

المركز الثانى خلود على تاج الدين

المركز الثالث بسملة مصطفى العاصى

والجدير بالذكر أن هذا السباق يأتى ضمن فعاليات الأسبوع البيئى لكلية التربية الرياضية تحت إشراف محمود المتبولى عميد الكلية ومحمد بدر الدين الجندى وكيل الكلية لشئون شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. محمد فهمى محمد رئيس قسم الإدارة الرياضية، ويستهدف الماراثون تنمية الروح الرياضية وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضية والمشاركة فى الأنشطة بشكل عام.