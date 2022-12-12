حفروا بعمق 6 أمتار.. استمرار حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى السيدة زينب

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بذات فى منطقة السيدة زينب.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالعقار المشار إليه وبحوزتهم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، أدوات الحفر والتنقيب.

كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.