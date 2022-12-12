حصول سحر عبد الباقى بجامعة عين شمس على جائزة أفضل بحث بمؤتمر تطبيقات علوم الفضاء الدولى

كتب: محمد صبحى

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المنعقد ، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة علمية مع جامعة عين شمس وجامعة RUDN University الروسية .

وشارك فى افتتاح المؤتمر الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما شارك فى فاعليات المؤتمر 5 باحثين من جامعة عين شمس من كليات العلوم والتربية والزراعة والآداب والحاسبات والمعلومات، كذلك شاركت الدكتورة رشا بندق منسق جامعة عين شمس في الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في المعرض الخاص بالمؤتمر لعرض مشروعات تخرج طلاب الدبلوم.

وحصلت الدكتورة سحر محمود عبد الباقى أحمد مدرس الجيولوجيا بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجيا بكليه التربية جامعة عين شمس على جائزة أفضل بحث بعنوان " التأثيرات البيئية لأنشطة التعدين في منطقة أم بلد العرف وسط الصحراء الشرقية" وتم تكريمها من الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس المؤتمر والدكتورة غادة عطا نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لشئون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع ومقرر المؤتمر.