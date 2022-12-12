جيش الجزائر يكشف هوية الإرهابيين المقضي عليهم بغربي العاصمة

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كشفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين عن هوية الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم، وكذلك هوية الإرهابي المقبوض عليه؛ في عملية تمشيط نفدها الجيش، أمس الأحد بإحدى المناطق الجبلية بولاية تيبازة (على بعد 50 كم غرب العاصمة).



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم هم: شارف بن يحي، المدعو " شيخ عامر صفوان"، وحميداني عبد الصابر المدعو"عبدو"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2018، وحميداني علي، المدعو "رمزي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2018، بالإضافة إلى الإرهابي المقبوض عليه بشطال حمزة المدعو "أبو العوف البراء" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2019.



يذكر أن الجيش الجزائري أعلن أمس أيضا خلال هذه العملية عن استرجاع مسدسين ورشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، وبندقيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، وأغراض عسكرية أخرى.