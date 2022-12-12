اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:07 م
أكرم القصاص
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تعليم الغربية تعقد اجتماعا لموجهى العموم ومرحلة الثانوية والتطوير التكنولوجى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:45 م
تعليم الغربية تعقد اجتماعا لموجهى العموم ومرحلة الثانوية والتطوير التكنولوجى جانب من الإجتماع
الغربية - فريق المحافظات

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عقد ظهر اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور صبري الدسوقي، وكيل المديرية، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، وموجهي عموم المواد، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية.
 
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي، وما تم من تدريب فريق العمل على ضوابط العمل بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وتوزيع المهام ووضع جدول زمني للانتهاء من وضع الامتحانات من الناحية الفنية والتقنية، مع توزيع تكليفات العمل، وتقنين كافة الإجراءات طبقاً لضوابط الامتحانات المعمول بها. 
 
كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والتعليمات الواردة من المركز القومي للامتحانات.

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امتحانات النقل للمرحلة الثانوية



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