اليوم السابع
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تضامن الغربية: 4 قوافل علاجية شهريا للمرضى غير القادرين بجميع مراكز المحافظة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:52 م
تضامن الغربية: 4 قوافل علاجية شهريا للمرضى غير القادرين بجميع مراكز المحافظة جانب من القافلة
الغربية محمد طارق 

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه جار حاليا استكمال تقديم الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجًا ولعلاج غير القادرين بالغربية، وذلك من خلال تنظيم 4 قوافل طبية شهريًا، وذلك في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي.
 
وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، ان هذه القوافل تقدم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماما لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى وذلك للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى جميع مراكز المحافظة (زفتى – طنطا – المحلة الكبرى – بسيون – سمنود – كفرالزيات – السنطة – قطور).

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