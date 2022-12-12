انتخاب وزير النفط العراقي رئيسًا لمجلس وزراء منظمة "أوابك"

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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، انتخاب وزيرها حيان عبد الغني رئيسًا لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة للعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيسًا للمكتب التنفيذي.



وأكد عبد الغني - في بيان لوزارة النفط أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - حرص العراق على تفعيل دور منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" وأهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، والدول المنتجة للنفط، مشيرًا إلى الثقل الكبير للدول العربية بمنظمة "أوابك" في الإنتاج النفطي العالمي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نظامها الأساسي وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تطلعاتها في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية وصولاً إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية.



وأوضح عبد الغني أن أهم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية هي جيوسياسية وصحية والتوترات العسكرية، وأن منظمة "أوبك+" تعمل على تخفيف كل هذه التحديات، مؤكدًا أن التوترات السياسية واحدة من العوامل التي تؤدي إلى تضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، لافتًا إلى ضرورة توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول وتجنيب الأسواق العالمية تداعيات الصراعات السياسية، منوهًا بأن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على استقرار الأسواق العالمية.



من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، إن مجلس وزراء المنظمة قد عقد اجتماعه الـ 109 في الكويت اليوم، حيث تمت مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه.