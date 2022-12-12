اليوم السابع
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النقل: نخطط لتنفيذ طريق برى بين مصر وتشاد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:58 م
النقل: نخطط لتنفيذ طريق برى بين مصر وتشاد جانب من المؤتمر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم عمل الدراسات الفنية لمشروع إنشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، فى البداية، ثم نختار المسار ونجرى عليه دراسات جدوى واجتماعية وبيئية، وسيتم اختيار أنسب مسار فنى بما لا يؤثر على البيئة، بعد الدراسات واختيار المسار ستأتى مرحلة الطرح والتنفيذ للمشروع، ومن الممكن أن تتزامن مرحلة التنفيذ مع مرحلة الدراسات النهائية. 
 
وأضاف وزير النقل خلال المؤتمر المنعقد الآن بالقاهرة بمشاركة وزراء لدول حوض النيل، أن مصر ستساعد فى تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المجرى الملاحى للنهر، سيشهد إنشاء مصانع للاستثمار على المناطق المتاحة، بالإضافة إلى تنمية كل المناطق على ضفاف النيل وخلق فرص استثمار متنوعة على الضفاف بشكل كبير بمجرد البدء فى المشروع. 
 
وأشار وزير النقل، إلى أن هناك طريقا بريا سيتم تنفيذه بين مصر وتشاد، وتم التصديق عليه من الرئيس السيسى، بالإضافة إلى مشاريع الربط الآخر مع الدول المجاورة.

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