اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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النقل النهرى: الوحدة النهرية تساوى 25 ناقلة عادية وننقل 5 ملايين طن سنويا بالنيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:03 م
النقل النهرى: الوحدة النهرية تساوى 25 ناقلة عادية وننقل 5 ملايين طن سنويا بالنيل جانب من الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، أن مصر تقترح لدول حوض النيل الاستفادة من خبرة مصر فى النقل النهرى، مشيرا إلى النقل النهرى يوفر 50% من الناقلات العادية على الطرق والناقلة النهرية تساوى 25 ناقلة، مشيرا إلى انه لدى مصر ما يعادل 38 ميناء نهرى و25 وحدة نهرية مرخصة تنقل 5 مليون طن من البضائع، بالاضافة إلى الفنادق العائمة وكذلك يوجد ورش صناعة السفن وكذلك 22 اتوبيس نهرية، بالاضافة إلى التاكسى النهرى بإجمالى 21 تاكسى.

وأشار "صلاح" خلال كلمته بجلسات الاجتماع الوزارى لانشاء ممر ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى أن الهيئة تدرب ألفين شخص سنويا وتمنح الرخص أيضا، كما تم تدريب اشقاء من السودان ودول افريقية اخرى والموارد البشرية من دول حوض النيل

وأضاف : نقوم الان بتطوير المسارات النهرية من خلال توسعة الاعماق وازالة العوائق، واستخدام نظام الملاحة النهرية، واستخدام مسارات تعمل على اتاحة الأرصفة لتسهيل نقل وتحميل الكونتينر، كما تم عمل هيئة للاشراف على النقل النهرى تشرف على النقل بين السودان ومصر، كما تم تطوير وادى حلفا، ونستخدم الطريق فى نقل الاشخاص والبضائع.

 


النقل النهري

النقل البحري

ممر ملاحي بالنيل

نقل البضائع



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