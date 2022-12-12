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السعودية: الصناعات العسكرية تساهم بـ95 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:28 م
السعودية: الصناعات العسكرية تساهم بـ95 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030 الملك سلمان
كتب- وكالات

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قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إنها تتوقع أن يبلغ حجم مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، نحو 95 مليار ريال، مع حلول عام 2030.

وأشار محافظ الهيئة، المهندس أحمد العوهلي، في جلسات منتدى الميزانية 2023 في الرياض، اليوم ، إلى أن السعودية أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين، وذلك حسب وكالة أنباء السعودية (و ا س).

وتابع موضحا أن تلك الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، وجرى توزيع الـ 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات، منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".

وزاد، أن توطين الصناعات العسكرية سيسهم في خلق فرص وظيفية، فيما لا يقل عن 100 ألف فرصة وظيفية، منها 40 ألف مباشرة، و60 ألف فرصة وظيفية غير مباشرة".


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