اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لعامل بسبب الشروع في قتل زوجته بقنا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:23 م
السجن 5 سنوات لعامل بسبب الشروع في قتل زوجته بقنا سجن
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، بالسجن 5 سنوات لعامل وغرامة 10 آلاف جنيه، لشروعه في قتل زوجته بنجع حمادي في قنا.

تعود أحداث القضية إلى 11 ابريل من العام الجاري، عندما ضبط جهات صديق.ع، 55 عاما، عامل، بتهمة الشروع في قتل زوجته بإطلاق النار عليها بسبب خلافات بينهما.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 10854 لسنة 2022، والمقيدة برقم  1248 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.





 


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