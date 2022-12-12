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الخارجية: تحويل السجون لمراكز تأهيل والعفو الرئاسى يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:26 م
الخارجية: تحويل السجون لمراكز تأهيل والعفو الرئاسى يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان احمد ابو زيد
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مبادرات الرئيس السيسى كانت ملهمة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن كل مبادرة قامت بها الدولة كانت ترتبط بحقوق الإنسان والرأي والتعبير والحرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دي إم سي، أن أجهزة الدولة انخرطت بتناغم كامل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ما تم تنفيذه فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد شوطا كبيرا حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، وأن تحويل السجون لمراكز تأهيل وفتح ملف العفو الرئاسى يؤكد على جدية الدولة المصرية بتنفيذ ملف حقوق الإنسان بكل أبعاده.

وأوضح أن ورؤية مصر 2030 تسير على طريق منتظم فى حياة كريمة للمواطن والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وهذه هى فلسفة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 


حقوق الانسان

احمد ابو زيد

الخارجية المصرية

ايمان الحصرى



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