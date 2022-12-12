الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على عاطل أحرز "حشيش" للاتجار وسلاحا ناريا ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحى تامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، حكمًا بالسجن المشدد على عاطل ثبت اتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30- 9- 2022، حيث أحرز المتهم "م م ا م" - عاطل، ويبلغ من العمر 27 عامًا بقصد الإتجار، نبات الحشيش المخدر القلوب فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز بغير تصريح سلاح نارى عباره عن بندقية خرطوش، وحاز كذلك ذخيرة نارية مما تستعمل على ذات السلاح، كما أحرز بقصد الاتجار عقار يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وهو البنزوهكسول.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى الشاهد زياد عرفة عبد التواب نقيب شرطة ومعاون قسم شرطة الضواحى، حيث شهد أنه بضبط وتفتيش المتهم وكذا الحانوت الخاص به، بإذن من النيابة العامة، عثر حوزته على 26 كيس لنبات الحشيش المخدر، و6 أقراص لمادة البنزوهيكسول المخدرة، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 ملى، و5 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى 875 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الماده المخدرة للاتجار، والمبلغ المالى من حصيلته، والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن الأكياس المضبوطة تحتوى على نبات الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والأقراص المضبوطة تحتوى على مادة البنزوهكسول هيدروكلوريد، والمدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 ملى، والذخيرة 5 طلقات من ذات العيار، وجميعهم كامل الاجزاء وسليم وصالح للاستعمال.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمه 50000 جنيها، عما أسند اليه، وعاقبته كذلك بالسجن مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيها عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وقضت بمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين.