إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة- الفيوم"

أصيب 3 مواطنين فى حادث، انقلاب سيارة سوزوكى، بطريق القاهرة الفيوم، بعد بوابة تحصيل الرسوم، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى، بطريق القاهرة الفيوم، بعد بوابة تحصيل الرسوم، باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.