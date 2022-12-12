اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:59 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمركز إيتاى البارود فى البحيرة 

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:54 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمركز إيتاى البارود فى البحيرة  حادث - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في كافة أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة. 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة في كافة أنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز إيتاى البارود. 
 
وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
 وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .

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