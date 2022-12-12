إصابة 2 في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

أصيب مواطنان فى حادث تصادم، وقع بين سيارتين، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين اصابة 2 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.