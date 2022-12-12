إصابة مواطن في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب مواطن، فى مشاجرة نشبت بين الأهالي، بحى الصيفية بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء، ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقى إخطارا، بنشوب مشاجرة، بحى الصيفية، ووجود مصاب، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بجوار المظرسة الإعدادية بالصيفية، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن اصابة مواكن، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقغة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.