100 مليون شجرة.. مبادرة غيرت ميادين وطرق ومدارس الإسكندرية للون الأخضر (صور)

إلاسكندرية -أحمد الزغبي

تعد مبادرة 100 مليون شجرة من مبادرات الوعي، حيث أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، فلا بد من مبادرات لمعالجة ذلك، ومصر من الدول التي اهتمت بقضية الأشجار، ومنذ إطلاق مبادرة الرئيس السيسى بزراعة 100 مليون شجرة لتحسين البيئة بشكل كبير، وهذه المبادرة يتم بها زراعة أشجار مثمرة، مثل الزيتون وبعض الأشجار الخشبية مثل الكافور، وكذلك الأشجار المهمة للطبيعة والبيئة.

وكانت محافظة الإسكندرية، من المحافظات التي وجهت بالاهتمام بمبادرة 100 مليون شجرة، ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في فبراير الماضي، أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية؛ بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة، مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق ببدء العمل فى المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأوضح المحافظ، أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة منذ 14 أسبوعا تمت زراعة 30396 شجرة (مثمرة وغير مثمرة) بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه فى الأسبوع الأخير من المبادرة تمت زراعة 1490 شجرة بنطاق جميع الأحياء وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأضاف الشريف ، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، فقد تم زراعة 3000م نجيل بنطاق حي العجمي، بالإضافة إلى زراعة أشجار مثمرة ( زيتون - تفاح - خوخ - برتقال - بشملة) فى مستشفيات ( أبو قير العام- التأمين الصحي - صدر المعمورة - النفسية بالمعمورة)، وفي عدد من المدارس المدارس هي عبد السلام عبد الغفار بالمندرة- السيد حنفي بالمندرة- الطحاوي بطوسون- عبد المنعم واصل بطوسون - عمر بن الخطاب بطوسون - عطية دويدار بطوسون - سعد الشاذلي بطوسون).