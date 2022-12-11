وكيل ري كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 370 كيلو ترع وجار استكمال 128 أخرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 370 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنه تابع التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة، والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأكد ميدان، أن أعمال تبطين الترع جارية بـ 128 ترعة، وجار طرح تبطين 125 كيلو بقرى المحافظة، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر لكل من يشارك في التبطين والتأهيل.