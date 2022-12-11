وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى برئيس اللجنة النقابية لمناقشة سبل التعاون

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد الشيخ أمين العسيلي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف الإسكندرية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمصلحة العمل والعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان اليوم ان الجميع يعمل من اجل النهوض بمؤسسة الأوقاف على جميع المستويات والأصعدة لخدمة الجماهير والعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية بمختلف المسميات "

واكد بأنه لن يضيع جهد مجتهد ولن يتم التستر على كسول أو مهمل ولا مجاملة لأحد على حساب مصلحة العمل أو الآخرين ولن يسمح أيضا بوجود قوة أو طاقة معطلة فهذه المرحله تتطلب من الجميع بذل كل جهد ومجهود لتحقيق الأهداف المنشودة بما يخدم المجتمع ويحقق هدف قيادتنا .