وزير خارجية بريطانيا: محادثات السلام لا ينبغى أن تكون ورقة توت لإعادة تسليح روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلى، إن أي محادثات سلام فى أوكرانيا لا يجب أن تستخدم لإعادة تسليح روسيا، مضيفا أنه لم يرى حتى الآن مؤشرات على أن موسكو ستدخل المفاوضات بنية طيبة.

وفى تصريحات لشبكة سكاى نيوز البريطانية، قال كليفرلى إنه على الرغم من أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات السلام فى أسرع وقت ممكن، إلا ان أكد على ضرورة ان تضع أوكرانيا شروط أي مفاوضات تعقد.

وأكد أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية، وذات مغزى، ولا يمكن أن تكون ورقة توت لإعادة تسليح روسيا ومزيد من التجنيد للجنود.

وأوضح كليفرلى أنه لا يرى حقا أي شيء قادم من الجانب الروسى يمنحه الثقة بأن فلاديمير بوتين يدخل المحادثات بنية طيبة، وأن الخطاب الأوسع لا يزال تصادميا للغاية على حد قوله.

وكان كليفرلى قد قال فى وقت سابق إنه من الضروري أن يدرس حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وحلفاؤه بتمعن "كيفية تعزيز دفاعاتنا للتعامل مع التحديات التي نواجهها اليوم.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيواصلون إظهار القوة الجماعية في التعامل مع القضايا المعقدة التي يواجهها العالم.