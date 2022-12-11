وزير الإسكان يعتمد مخطط تقسيم قطعة أرض لتنفيذ مشروع سكني بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

قرر الدكتور عاصم الجزار، اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١١أ - ١١ب) بمساحة 365,٧ فدان بما يعادل ۳۰۹۳٥,١٤٥م ۲ (ثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون مترا مربعا و ١٤٥ / ۱۰۰۰ من المتر المربع الواقعة بالحوض رقم (۹) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة ل" هدى محمد الهادي محمد شكرى تراب لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وخدمات (إدارى) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط .

وطبقا للقرار الذي نشرته الجريده الرسمية،تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها في تاريخ سابق على صدور حكم محكمــة القضاء الإدارى الصادر بجلسة ۲۰۲۰/۱/۲۱ في الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة ٦٧ق، ٦٤٦٥٧ لسنة ٧٠ق ، ٦٤٤٣٤ لسنة ١ ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا، مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة .

وتلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للقواعد والضوابط المتبعـــة في هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوا ابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل في البدء في استصدار تراخيص البناء .

وتلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقـــصــى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها . في ادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

ونصت الماده السادسه، تلتزم المخصص لها بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط خدمات إدارية لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة نشاط خدمات إدارية كأن لم تكن مادة 7 - تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات ۱۱۹ اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون

فيما نصت الماده التاسعه من القرار " تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .