هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الأغذية والخدمات التعليمية

كتب هانى الحوتى

تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاعات التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.6%، وهبط قطاعات الخدمات والمنتجات والصناعية والسيارات، والعقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.1%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية، والمنسوجات السلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، ومواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.3%، 1.2%، 0.6%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 946.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.99%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 19.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 76.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.7 مليون جنيه، 180.6 ألف جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2497 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.