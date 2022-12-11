نقابة الأطباء تنعى الممرضة إيمان علاء: توفاها الله أثناء تأدية عملها

كتب سيد الخلفاوى

نعت نقابة أطباء مصر الممرضة إيمان علاء، والتي تعمل بقسم العناية المركزة بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، قائلة: توفاها الله أثناء تأدية عملها في رعاية المرضى.

وقالت النقابة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى، أن الله استجاب لدعاء الممرضه وتوفها أثناء العمل، ونشرت كلمات النقابة كانت ترددها "الممرضة إيمان علاء..تقبلها الله من الشهداء.."أنا حاسة إن عمري مش طويل ونفسي أموت وأنا بخدم المرضى، لأن ده مش شغل وبس ده حسنات ورحمات من ربنا" كانت تردد هذه العبارة لزميلاتها عندما يشفقن عليها من الإجهاد ويطالبنها بالراحة.. استجاب الله لأمنية الزميلة الممرضة إيمان علاء والتي تعمل بقسم العناية المركزة بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، وتوفاها الله أثناء تأدية عملها في رعاية المرضى.

وكانت النقابة نعت الأسبوع الماضى الطبيب الشاب محمد أبو الغيط والذي توفاه الله بعد صراع سنوات مع مرض السرطان، مشيرة إلى أنه برغم رحيله شاباً إلا أنه ترك تاريخاً من المواقف والكتابات الموضوعية والتحقيقات الاستقصائية كفيلة ببقاءه حياً في قلوب قراءه، ودعت الله أن يرحم الطبيب الشاب وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر.