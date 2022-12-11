ندوة لطالبات مدرسة المحلة التجارية حول مواجهة العنف ضد المرأة

الغربية عادل ضرة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية شرق المحلة ندوة بعنوان حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمدرسة المحلة التجارية بنات، بحضور طالبات و مدرسات المدرسة و حاضر في الندوة كلا من منال طلعت عبد العزيز رئيس مكتب الخدمة المدرسية بشرق المحلة و منى ابو زيد عضو مجلس الأمناء بالمدرسة ومحمد عوض مدير المدرسة و شريف حمام رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة و ماجدة يوسف حفيظة مدير وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان.

و تناولت الندوة تعريف العنف وأنواعه وكيفية الوقاية منه وأهمية التمسك بتعاليم الدين الإسلامي والقيم السمحة والالتزام بالأخلاق واحترام الذات والآخرين ونبذ التنمر والالتزام بالمعاملات الحسنة وآثر التكنولوجيا في نشر العنف وضعف العلاقات الاجتماعية.

وكان قد أقيم أمس بمركز شباب محلة أبو على بمركز المحلة الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة و شرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية محلة أبو على و توابعها بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية و اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى و المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم و المهندسة رانيا رفعت منسقة مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة و الدكتورة جيهان الذهبي و الأستاذة نيفين برقيع المكتب الفني بالمحافظة و المهندس عبدالقادر حراز الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية و بمشاركة أهالى قرية محلة أبو على و توابعها

تم خلال اللقاء الاستماع لمقترحات و مطالب أهالى القرية و تم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إقامة مشروعات تنمية بشرية و تمكين اقتصادى مثل زراعة الأسطح بمنتجات مثمرة تكون مصدر للدخل و إقامة مشاغل لتدريب السيدات على الخياطة و تدريب الشباب على صيانة المحمول و الشاشات و الكمبيوتر و ملتقيات توظيف للشباب و سوف تقام توسعات لمحطة المياة الجديدة بقوة تشغيل 400 متر / ثانية كما توجد خطة إحلال و تجديد لمسافة 120 كم بمركز المحلة و سيتم غسيل لخطوط مياة الشرب بالقرية كما ستتم معاينة الكوبرى المقام على بحر شبين و تنفيذ 11 مشروع تعليمى منها تطوير و رفع كفاءة و إقامة مدارس جديدة كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية.