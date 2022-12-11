مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالشرقية

لقي شاب بمحافظة الشرقية مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق "بلبيس- الزقازيق"، وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى بلبيس، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عادل ر ف" 17 عاما مقيم بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية قيادته بطريق "بلبيس- الزقازيق" أمام الحصان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأحالته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.