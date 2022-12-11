مسرح عرائس وهدايا فى أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والتي تستهدف 346760 طفلا من عمر يوم وحتى خمس سنوات، وتستمر من 11 وحتى 14 ديسمبر الحالي، وذلك من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالإضافة لفرق التطعيم المتنقلة على مستوى مراكز المحافظة وقراها.

وعلى هامش إطلاق الحملة بمراكز وقرى المحافظة جرى تنظيم مسرح عرائس للأطفال وتوزيع هدايا عينية من تنظيم وحدة السكان بالمحافظة، لتوعية الأطفال وتحفيزهم على ضرورة تلقّي التطعيم حفاظًا على صحتهم ووقايتهم من الأمراض.

وقال وكيل الصحة بالمحافظة، أن التطعيم باستخدام الطعم الفموي لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 أعوام، وذلك عن طريق فرق التطعيم المتحركة للمنازل، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بجميع مراكز التطعيم بالمدن والقرى والأماكن والميادين الرئيسية.

وأكد محروس أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.