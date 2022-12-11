مسئول روسى: أعداؤنا لم يغرسوا جذورهم فى أوكرانيا وحدها

وذكر ميدفيديف - عبر موقع (تلجرام)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، أن "قائمة هذه الدول أعلنت الولاء الدستوري للنازية الجديدة، وأن الأمر مع أوكرانيا أكثر صعوبة كونها جزءا لا يتجرأ من روسيا".

ولفت ميدفيديف إلى أن بلاده تنتج أقوى الأسلحة على قواعد وأسس جديدة لمواجهة توغل دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الداعم الأول لنظام كييف، والمُصر على التوسع باتجاه الحدود الروسية.

ميدانيا، أعلن المكتب التمثيلي لإقليم "لوجانسك" أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة ستخانوف فى "لوجانسك" شرقي أوكرانيا.

وذكر المكتب - في بيان صحفي - "لقد تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ "هيمارس"، حيث جرى إطلاق أربعة صواريخ على المدينة".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام روسية أن أوكرانيا استهدفت بصواريخ "جراد" مجدداً وسط مدينة "دونيتسك" وطال القصف مناطق أخرى من المدينة، حيث تعرضت منطقتي "فوروشيلوفسكي" و"كالينينسكي" للقصف وسُمع دوي حوالي 20 قذيفة.

كما أعلن مقر الدفاع لإقليم "دونيتسك" مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف أوكراني لأراضي دونيتسك.

وذكر المقر - في بيان صحفي اليوم - أن "شخصا توفي وأصيب ثلاثة آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الهجمات الصاروخية، التي شنتها القوات الأوكرانية".

وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة دونيتسك باستخدام قاذفات صواريخ متعددة من طراز "إم بي 21 جراد".

يُذكر أن مدنيا واحدا على الأقل أُصيب أمس السبت خلال قصف أوكراني لوسط دونيتسك، مما أدى إلى تدمير مبنى القبة السماوية الجديدة ومركزين للتسوق.

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم أن القوات الروسية فتحت النار على الإقليم 45 مرة خلال ال24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل مدنيين إثنين وإصابة خمسة بجروح.

وذكر يانوشيفيتش - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الروس فتحوا النار على منطقة خيرسون 45 مرة وقصفوها بالمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون. كذلك، هاجم العدو مجدداً أحياء خيرسون السكنية وضربت المقذوفات الروسية قسمًا للولادة ومقهى ومنشأة للبنية التحتية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية.

وأضاف المسئول الأوكراني: أنه نتيجة لذلك، قُتل مدنيان وأصيب خمسة بجروح مختلفة الخطورة.