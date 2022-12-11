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محافظ بنى سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:30 ص
محافظ بنى سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
بنى سويف هانى فتحى

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أطلق الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، صباح اليوم، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز صحة ثالث بندر بنى سويف، والتى تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل ،حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 570 ألفا و904 طفلاً وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة،وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

واطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، مكلفا وكيل الوزارة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة، ومتابعة فرق التطعيم الثابتة أو المتحركة، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن بالإعلان والتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، والتأكيد على أهمية التعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى أن استراتيجية العمل بالحملة، والتي تم عرضها على المحافظ، وتنفذها إدارة الطب الوقائي ،تعتمد على التجريع (التطعيم بالفم) من منزل إلى منزل على مستوى إدارات الصحة  و195 مركز تطعيم من خلال 1585 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة،( 224 فرقة ثابتة ،1361 فرقة متحركة)، بواقع (112153 طفلاً  ببني سويف، و69464 طفلاً بناصر، و93949 طفلاً بالواسطى، و80644 طفلاً باهناسيا، و56723 طفلاً بسمسطا، و81092 طفلاً بببا، و76879 طفلاً بالفشن)، بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، مؤكداً على عدم وجود أية آثار جانبية للطعوم، ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم

رافق المحافظ خلال تفقد الحملة كل من:الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، ومسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،وبعض التنفيذيين المعنيين بمديرية  وإدارة الصحة والوحدة المحلية.

محافظ بني سويف يشهد حملة تطعيم الاطفال
محافظ بني سويف يشهد حملة تطعيم الاطفال

 

محافظ بني سويف يطلق حملة تطعيم شلل الاطفال
محافظ بني سويف يطلق حملة تطعيم شلل الاطفال

 

محافظ بني سويف يطلق حملة شلل الاطفال
محافظ بني سويف يطلق حملة شلل الاطفال

 

 


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