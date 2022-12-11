محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور



تابع المحافظ، أعمال الحملة بالمركز الطبي الحضري بالحادقة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذ وائل صبري بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، مشرف الوزارة على الحملة، والدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية بمديرية الصحة.



أكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال أقل من 5 سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدف من هذه الحملات.



فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعمال الحملة التي بدأت اليوم تستمر حتى يوم 14 ديسمبر الجاري، وتستهدف 598 ألف طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، من خلال 1778 فريقاً ثابتاً ومتحركاً للتطعيم، منها 67 فريق ثابت بالمستشفيات، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية الحضرية، ومواقف السيارات، ودور العبادة، والأسواق، والحدائق العامة، و1711 فريق متحرك يجوب الشوارع من منزل لمنزل، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.





الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال



محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال



محافظ الفيوم يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال