محافظ الغربية يشهد فعاليات مؤتمر "من cop27 شرم الشيخ إلى الغربية" ويكرم المشاركين

الغربية محمد طارق

كرم الدكتور رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، عددًا من خريجى البرنامج الرئاسى للقيادة والمتطوعين من أبناء المحافظة المشاركين فى تنظيم مؤتمر cop27 بشرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر " من cop27 شرم الشيخ إلى الغربية"، والذى نظمته المحافظة بقاعة المركز الثقافى بطنطا، لنقل خبرات المشاركين فى المؤتمر إلى أبناء المحافظة بالإضافة إلى البدء الفعلى فى تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال وضع مجموعة من الآليات والمقترحات النابعة من الشباب والخبراء المشاركين فى المؤتمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتورة مى علام مدير مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمى، المهندس طارق شلبى مدير عام المخاطر والتكييف مع تغيير المناخ بوزارة البيئة، المهندس عمرو عبد العزيز مدير إدارة التخفيف من آثار المناخ بوزارة البيئة، الدكتورة سميرة رشوان مساعدة رئيسة المجلس القومى للمرأة لتغير المناخ، الدكتورة شيماء رفعت حسن مسؤول اللجنة الطبية باللجنة المنظمة والأستاذ عبد الوهاب الحضرى مسئول عمليات التسكين باللجنة المنظمة.

وشهدت فعاليات المؤتمر محاورة مجموعة من الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، إلى جانب الاستماع إلى مداخلات الخبراء من وزارتى البيئة والزراعة والمجلس القومى للمرأة، حيث قدم كلا منهم شرحاً مختصراً لأدوارهم فى المؤتمر وما استفادوه منها.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على كل ما يقوم به من أجل رفعة الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فمنذ أن أطلق فخامته الجمهورية الجديدة والتى تعد جمهورية جامعة شاملة، جمهورية عمادها العلم والعمل، جمهورية المشروعات والإنسان، والتى تسعى دائما لخلق حياة كريمة تحقق له السلام والرفاه، تلك الجمهورية التى تمكنت من استضافة حدث عالمى ضخم لتثبت للعالم أجمع قدرتها على التنظيم والريادة، محققة بذلك مكاسب سياسية، اقتصادية، اجتماعية وكذلك أمنية فوجود هذا الكم الكبير من الرؤساء وممثلى الدول رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان وفى المقابل أثبتت الجبهة الداخلية أن أبناء الوطن على قلب رجل واحد خلف قائد زعيم ملهم ومبدع أمام العالم أجمع.

وقال المحافظ إنه عقب هذا النجاح الكبير للمؤتمر، كان لازماً على المحافظة أن تأخذ على عاتقها أن تستكمل هذا النجاح وتنقل خبرات الشباب المشاركين فى هذا الحدث من أبناء المحافظة إلى باقى الشباب سواء ممن هم داخل القاعة أو من يشاهدون هذا اللقاء عبر وسائل الإعلام المختلفة، فى خطوة من شأنها نقل الخبرات وفتح آفاق جديدة ووضع مقترحات قابلة للتنفيذ.

وأضاف رحمى أن صندوق تخفيف الأضرار يعد أحد مكتسبات مؤتمر COP27 لإلزام البلاد بالتقليل من الانبعاثات الحرارية وخاصة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية ولجوء بعض الدول للفحم كمصدر للطاقة كبديل للغاز، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس للعالم بضرورة العمل على إنهاء هذه الحرب إنما يعكس وعيه بخطورتها وتأثيرها على العالم، مؤكدا أن كلمة الرئيس فى المؤتمر حملت العديد من الرسائل، والتى يجب أن نبدأ بها حتى نصل للعام القادم بحزمة من الإنجازات فى قطاع البيئة والمناخ، وخاصة بعد أن أكد فخامته أن قمة المناخ لهذا العام هى قمة التنفيذ.

كما أشاد الدكتور طارق رحمى أن مواجهة التغيرات البيئة تبدأ وتنتهى عند نقطة الوعى والتى هى مسئولية كل فرد وليس المؤسسات فقط، بل تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية لغرس الوعى بمشكلات المناخ والبيئة، موجهاً مديرية التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأزهر والكنيسة وغيرهم من الجهات لتوحيد الجهود لنشر الوعى البيئى وفق خطة تنفيذ سيتم متابعتها على مدار العام.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قد سبقت المؤتمر فى وضع حلول للمشكلات البيئية فى الريف المصرى من خلال ما تقدمه من تمكين اقتصادى للمشروعات الخضراء للتخفيف من أضرار التلوث البيئى، مؤكداً أن الأطفال الصغار هم أهم الفئات المستهدفة لغرس الوعى البيئى، ولعل مبادرة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس كانت بمثابة بداية قوية لذلك من خلال تنفيذها فى المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة من خلال مشاركة الأطفال فى تنفيذها حتى يتشكل لديهم الوعى والمسئولية تجاه مشاكل البيئة وكيفية التصدى لها من خلال تعديل السلوكيات وإرسال رسائل للمحيطين بهم فى المجتمع، مختتما كلمته بأن مصر ستبقى دائما عظيمة فى ظل قيادة حكيمة رشيدة، وتحيا مصر دائما وأبدا.

وقدم المهندس طارق شلبى مدير عام المخاطر والتكييف مع تغيير المناخ، عرضاً شاملاً عن دور وزارة البيئة فى مواجهة التغييرات المناخية وما قدمته الوزارة خلال المؤتمر وما تم من توصيات، كما عرض المهندس عمرو عبد العزيز مدير إدارة التخفيف من آثار المناخ بوزارة البيئة، الأدوار المنوطة بالوزارة فى تنفيذ توصيات المؤتمر حتى نصل للقمة التالية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أهم مخرجات cop27 فيما يخص التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى، والدور الهام الذى تلعبه وزارة الزراعة فى مواجهة التغييرات المناخية، كما أشارت الدكتورة سميرة رشوان مساعدة رئيسة المجلس القومى للمرأة لتغير المناخ، لدور المرأة فى التوعية بقضايا تغيير المناخ، وما قام به المجلس داخل الجناح المخصص له، موجهة الشكر لمحافظ الغربية على تنظيم هذا المؤتمر والذى يعد بمثابة تشبيك لكافة الجهات لوضع خطة عمل لمواجهة التغيرات البيئة فى المحافظة.

وفى ذات السياق أوضحت الدكتورة مى علام مدير المراكز التنمية الاقيليمة بأكاديمية البحث العلمى، دور المراكز فى تقديم الدعم للمؤسسات وخاصة فيما يخص قضية التوعية البيئية، فى حين قدم الأستاذ عبد الوهاب الحضرى تجربته كونه مسؤول عمليات التسكين باللجنة المنظمة والتى أوضح خلالها ما قامت به اللجنة من جهد مبذول لإرضاء ضيوف مصر من كافة دول العالم كما عرضت الدكتورة شيماء حسن تجربتها فى المشاركة فى التنظيم كونها مسؤول اللجنة الطبية باللجنة المنظمة والتى أكدت على حرص اللجنة المنظمة على توفير كافة الخدمات (العلاجية، الوقائية، الإسعافية)، وأيضًا تأمين المطارات، والحجر الصحى، وتطبيق الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع الفصائل، والبلازما، وقدم الشباب عبد الرحمن بشير وخالد شاكر تجربتهم فى تنظيم المؤتمر وما عاد عليهم من خبرات مكتسبة.