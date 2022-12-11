مجدى يعقوب ومحمد صلاح.. لوحات فنية تبرز موهبة طالب ثانوي فى الرسم (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب في فن الرسم بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين الذين برعوا في الرسم على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى، طالب بالصف الثالث الثانوي، أجاد فن رسم البورتريهات المتعددة، وخاصة للمشاهير من كافة الفنون والرياضيات، فرسم محمد صلاح والشخصيات العامة من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، وغيرها من الرسومات المتميزة، وتميز عبد الله معوض بالرسم بالفحم والرصاص والألوان.

وقال عبد الله معوض، إنه طالب بالصف الثالث الثانوي، بمدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين، وإنه يجيد الرسم منذ صغره ولديه شغف بالرسم ، وزاد من حبه للرسم وكان في المرحلة الإعدادية، وبدأ يهتم بالرسم والبحث عن الأدوات والخامات، برسم البورتريه تحديداً، ويتمنى ان يكون من المشاهير في رسم البورتريهات، مشيراً أنه يجد نفسه بمرافقته لأدواته ولوحاته، فهما عالمه الخاص، وهو متنفسه الذي يعبر من خلالهما عما يدور في نفسه، مؤكداً أن ممارسة الهواية تزيد من تفوق الإنسان في دراسته وتجله يشعر بالسعادة، موجها الشكر لوالديه لتشجيعه على ممارسة هوايته، ومعلميه بالمدرسة، لأنه وجد منهم التشجيع لممارسة موهبته، وخاض العديد من المسابقات، ونال التقدير والجوائز، وعرض لوحاته بمركز الإبداع والابتكار والموهوبين التابع لمديرية التربية والتعليم، ونالت لوحاته إعجاب محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف عبد الله معوض،" اليوم السابع"، إنه يدقق في أدق التفاصيل في رسم البورترية، و يتمتع بالهدوء ،والقدرة الشديدة لنقل الخطوط الرئيسية، لنقل الشخصية على لوحته، ثم يتابع خطوة بخطوة في نقل التفاصيل ثم الاهتمام بالظل والنور بدرجة تصل إلى درجة الفنان الأكاديمي.

وأكد معوض، من الضروري الاهتمام بالقواعد المطلوبة والضرورية لرسم البورترية، فوجه الإنسان مقسم إلى ثلاث أقسام متساوية تمام، وإن ما بين العينين يجب أن يكون مسافة تقدر بحجم العين، وأن رسم الفم يوجد بين خطين متوازيين يمران بنن العين، وأن حجم الأذن تتوسط حجم الوجه في مسافة متساوية، مشيراً إلى أنه يجب على الفنان معرفة اساسيات رسم البورتريه مما يفيد في توجيه موهبته التوجيه الصحيح، وثقل تلك الموهبة بالمعرفة والعلم البسيط، حتى يخرج العمل دون خطأ تشريحي أو ماشابه.

وقال عبدالله ، إنه رسم العديد من الشخصيات العامة من بينهم محمد صلاح، ومسي، والدكتور مجدي يعقوب، والعديد من الفنانين منهم أحمد حلمي وزوجته منى زكي ، وغيرهم من الفنانين، والرئيس الأسبق محمد أنور السادات، رجل الحرب والسلام، مؤكداً أنه معجب بالعديد من الرسامين العالميين مثل ليوناردو دافنشي، وفنسنت فان جوخ،و إدوارد مونش، بابلو بيكاسو ،هنري ماتيس، وعدد من الرسامين المصريين الذين وصلوا للعالمية.

قال مصطفى العراقي، المشرف على مركز الابداع والابتكار والموهوبين، إن عبدالله معوض من الفنانين المبدعين المتميزين في رسم البتروهات، فكان لابد من دعمه وتعليمه أساسيات التظليل في رسم البورترية الأسود والأبيض، وكيف إختيار الألوان في البورترية الملون، وكيفية وضع الاساسيات من الألوان عند بدء العمل، وكيفية إظهار انعكاس الضوء على الوجه مما يعطي البورترية قوة وجمال، فابدع وتميز في ذلك فنال التكريم، وحصل على العديد من الجوائز.



ابداعات الطالب عبدالله معوض



احدى ابداعات عبدالله معوض



الدكتور مجدي يعقوب بريشة عبدالله معوض



تشيع مصطف العراقي لعبدالله معوض



رسمه لعين فتاة لعبدالله معوض



رسمه متميزة بعبدالله معوض



صورة بريشة عبدالله معوض



صورة لرجل الحرب والسلام



صورة لمحمد صلاح



صورة متميزة بريشة عبدالله معوض



صورة متميزة لعبدتالله معوص لمحمد صلاح



عبدالله معوض ومصطف العراقي احد مكتشفيه



محمد حلمي وزوجته