قال متحدث باسم منصة تيك توك: "إن أمن وسلامة المستخدمين تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا"، مشددًا على أن سلامة وأمن المجتمع هي أولوية قصوى، لذلك فإن التحديات الخطيرة محظورة تمامًا على المنصة، وإذا تصادف وجودها يتم إزالتها فورًا، كما توفر المنصة دليل خاص بها في مركز السلامة قام بتصميمه عدد من الخبراء المتخصصين، لمساعدة المستخدمين على تقدير المخاطر المتعلقة بالتحديات على الإنترنت والوصول إلى خيارات آمنة.
متحدث باسم منصة تيك توك: "أمن وسلامة المستخدمين تمثل أولوية قصوى لنا"الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:45 م
منصة تيك توك
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