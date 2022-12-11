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"قطاع الأعمال": بيع 340 ألف قنطار فى مزادات القطن بـ8 محافظات اليوم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:54 م
"قطاع الأعمال": بيع 340 ألف قنطار فى مزادات القطن بـ8 محافظات اليوم د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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أعلى مستويات سعرية منذ بداية الموسم.. قنطار "جيزة 96" يصل إلى 8255 جنيه 

 
 
في إطار المتابعة المستمرة والمتواصلة من المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لتطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، حققت مزادات بيع الأقطان اليوم الأحد، أعلى مستويات سعرية منذ بداية الموسم الحالي 2022/2023، ما يؤكد نجاح المنظومة في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.
 
بلغت الكميات المباعة من الأقطان نحو 340 ألف قنطار، ليبلغ بذلك إجمالي الأقطان المباعة من خلال المزادات منذ بداية الموسم في سبتمبر الماضي حتى الآن، نحو مليون و200 ألف قنطار موزعة على 15 محافظة، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسة التسويقية الجديدة التي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
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شارك في مزادات اليوم التي جرت في 8 محافظات 49 شركة من القطاع الخاص، حيث وصل سعر صنف "جيزة 96" نحو 8255 جنيه للقنطار الواحد، كما وصل سعر القنطار لصنف "جيزة 94" نحو 7515 جنيه.
 
يشار إلى أن منظومة التداول الجديدة، تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
 
جدير بالذكر أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان تقوم بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
 

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