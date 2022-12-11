فوز مجلس إدارة نادى الهجن الرياضى المصرى فى العريش بالتزكية

وأعلنت إدارة الهيئات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، عقد الجمعية العمومية العادية لنادي الهجن المصري الرياضي لانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد برعاية كليب راشد مصبح مدير عام المديرية وحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن.

وتمت العملية الانتخابية بفوز مجلس الإدارة بالتزكية، برئاسة احمد سلمان ابوداود، و جازي سعيد أبو النقيز، ومهدي سالم البياضي، وأحمد بنيان أبوجرير.

يذكر أن نادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش، أول نادى فى مصر خاص برياضات الهجن يتم إشهاره، وله مقر رئيسى يتبعه مضمار لسباقات الهجن بالعريش وشهد خلال العام الحالى عودة النشاط إليه بعد توقف لعدة سنوات، كما سبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عودة سباقات الهجن بنشاطاتها على أرض شمال سيناء، لافتا أنه يتم التحضير فى أبريل القادم لمهرجان سباق هجن دولي بمشاركة هجانة من كل المحافظات.