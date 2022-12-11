فحص 1500 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياط‎‎

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". من جانبه، قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1507 مواطن، لافتا إلى أنه تم تحويل 13 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، فضلاً عن إجراء 401 تحليل معملى والكشف بالأشعة على أكثر من 22 حالة والسونار لأكثر من 32 حالة.

يأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتغطية الأماكن الأكثر احتياجا وكذلك المناطق النائية.