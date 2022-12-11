عضو شعبة الذهب: صناعة المشغولات في مصر تضاهي المنتجات العالمية

كتب إسلام سعيد

أكد هاني نادي خلف عضو شعبة الذهب ، أن النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام أنها فرصة للتعرف على ما توصلت إليه صناعة الذهب المصرية من تطور كبير يضاهي الصناعة العالمية بل يتفوق على بعض الدول.

وأشار في تصريحات خاصة أن سوق الذهب تعرض لضغط كبير الفترة الماضية خاصة مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس لمستويات غير مسبوقة الأمر الذي أثر على حجم المبيعات من المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الأمر الذي يفرض علينا البحث عن آليات لترويج المشغولات الذهبية في مصر

ومن جانب آخر، أكد أن الاستجابة لمطالب الصناع والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم ويصب في صالح الصناعة الوطنية ويدعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلي العمل على دعم تصدير المشغول وليس خام الذهب.

وأوضح أن الصناعة الوطنية في المشغولات الذهبية يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة.